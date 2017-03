Sereno variabile: anticipazioni della puntata di sabato 18 marzo 2017

Sereno variabile, anticipazioni della puntata di sabato 25 marzo 2017. Sabato 25 marzo 2017 andrà in onda una nuova puntata di Sereno variabile, in onda a partire dalle ore 17.05 su Rai 2, con la conduzione di Osvaldo Bevilacqua. Anche oggi il programma di viaggio più famoso e celebre in Italia ci porterà alla scoperta di tante bellezze nostrane; secondo le ultime anticipazioni la puntata di oggi sabato 25 marzo 2017 di Sereno Variabile si recherà in Veneto ed in particolar modo a Verona. Vediamo cosa ci aspetterà in questo viaggio con Sereno Variabile…

