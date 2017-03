Serie A, 29ª giornata, le partite di domenica 19 marzo: formazioni, diretta TV e ultime news…

Serie A, tutte le partite della 29° giornata: le probabili formazioni, la diretta TV e le ultime news. Queste sono le partite della 29° giornata di Serie A, previste per oggi e domani, sabato 18 e domenica 19 marzo 2017. Oggi si gioca Torino-Inter alle 18:00 e Milan-Genoa alle 20:45. Domenica 19 marzo, alle 12:30 si gioca Empoli-Napoli. Queste sono le partite delle 15:00: Sampdoria-Juventus, Atalanta-Pescara, Cagliari-Lazio, Crotone-Fiorentina, Bologna-Chievo. Alle 18 il Palermo si gioca ad Udine le ultime possibilità per riaprire la lotta salvezza. Il posticipo delle 20:45 è Roma-Sassuolo, sfida del cuore per gli ex giallorossi Di Francesco ed Aquilani. Queste sono le probabili formazioni di domani. Maurizio Sarri torna ad Empoli, nello stadio che l’ha lanciato in Serie A.

Al centro dell’attacco dovrebbe tornare Mertens, assistito da Insigne e Callejon. Panchina per i due centravanti “puri” Pavoletti e Milik. Anche Kolibaly verrà preservato, perché è diffidato (e potrebbe saltare la Juventus, se venisse ammonito). Allan e Jorginho sono favoriti su Diawara e Zielinski. Grande occasione di riscatto per l’ex napoletano El Kaddouri, che ha pronunciato parole al vetriolo contro il suo ex allenatore. Max Allegri farà un po’ di turnover rispetto alla partita col Porto di martedì. Pjanic sostituirà Marchisio e uno tra Chiellini, Barzagli e Rugani affiancheranno Bonucci al centro della difesa a quattro. Benatia riposerà perché ha subito una leggera distrazione muscolare.

Tornano le quattro stelle in attacco anche in campionato. Viviano è squalificato, al suo posto giocherà Puggioni. Confermato Bruno Fernandes sulla trequarti, dietro Muriel e Quagliarella. Anche la Roma farà turnover dopo l’eliminazione dall’Europa League subita contro il Lione. Giocheranno Emerson, Paredes, Grenier, El Shaarawy e Perotti. Panchina per De Rossi e Salah. Spalletti potrebbe tornare alla difesa a quattro. Diretta TV: Sky Sport trasmetterà tutte le partite; Premium Sport trasmetterà solo Torino-Inter, Milan-Genoa, Empoli-Napoli, Sampdoria-Juventus, Cagliari-Lazio, Crotone-Fiorentina e Roma-Sassuolo.