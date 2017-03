Tagli capelli 2017: caschetti, pixie, long bob e le tendenze capelli della primavera estate 2017

Tagli capelli 2017, caschetti, pixie e long bob e le tendenze primavera estate 2017. I tagli capelli medi sono sicuramente la grandissima tendenza del momento, grazie alla loro estrema praticità. Il punto di forza della media lunghezza è che si adattano praticamente alla forma di ogni viso e che possono essere portati sia mossi che lisci. Nonostante i capelli liscissimi non siano più ambiti come un tempo, il blunt cut è iper in voga in questa primavera estate 2017, perfetto per tutte le donne dai capelli lisci naturalmente e dal viso e dalla corporatura esile.

Tagli capelli medi e corti 2017: quale scegliere tra pixie, long bob e caschetti…

La media lunghezza è di estrema tendenza anche in versione mossa e disordinata, soprattutto nelle più giovani, magari arricchito da una una frangia o da un ciuffo per incorniciare il viso. La media lunghezza non è la sola di tendenza in questa primavera estate 2017 ed anche i tagli per i capelli corti 2017 spopolano, con pixie in primo piano, sia in versione classica che in versione più audace, come nel caso del bowl cut, meglio conosciuto come taglio a scodella. Anche i caschetti giocano un ruolo di primo piano, soprattutto in versione destrutturata e spettinata.