Uomini e donne: anticipazioni, le olimpiadi della tv con i protagonisti più celebri in onda sabato 18 marzo 2017

Uomini e donne, le anticipazioni della puntata speciale delle olimpiadi della tv. Questa sera sabato 18 marzo 2017 andrà in onda la prima puntata di uno show davvero particolare, ideato da Maria De Filippi e che vede come protagonisti i personaggi più celebri di Uomini e donne, che saranno divisi in squadre, la senior e la junior, e che parteciperanno ai programmi tv più celebri di Canale 5; Striscia la Notizia, Amici, Avanti un altro, C’è posta per te, Uomini e Donne e Tu sì Que Vales. Giudici e conduttori d’eccezione per questa puntata, vediamo cosa succederà…

Uomini e donne, la puntata speciale: anticipazioni e squadre…

Secondo le ultime anticipazioni la squadra senior sarà composta da: Anna Maria Pavia, Francesco Turco, Antonia Biundo, Sossio Aruta, Valentina Autiero, Anna Tedesco, Gabria Gagliardi, Gemma Galgani, Giorgio Manetti, Marco Faettini, Emy Venturini, Ernesto Russo, Marco Firpo, Lisa Leporati, Fabio Donato. La squadra junior sarà invece composta da: Mario Serpa, Claudio Sona, Andrea Damante, Giulia De Lellis, Francesca Del Taglia, Eugenio Colombo, Nicole Mazzocato, Fabio Colloricchio, Desirée Popper, Aldo Palmieri, Alessia Cammarota, Federico Gregucci, Clarissa Marchese, Emanuele Mauti, Sonia Lorenzini, Claudio D’Angelo.

Nello studio di Avanti un altro Rudy Zerby condurrà la sfida finale delle 21 domande, mentre Stefano de Martino presenterà Amici, con in giuria Marcello Sacchetta, Francesca Tocca e Giuseppe Giofrè. A C’è posta per te verranno lettere quattro lettere, tra cui quelle di Aldo Palmieri. A Striscia la notizia le conduttrici saranno le veline Irene Cioni e Ludovica Frasca. A Tu si que vales il talento sarà giudicato da Iva Zanicchi, Garrison Rochelle e Davide Mengacci, mentre la a Uomini e Donne, la sfilata di moda sarà valutata attentamente da Valeria Marini, Anahi Ricca e Platinette