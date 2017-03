Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: le dichiarazioni di Claudio Sona, ecco perchè è finita con Mario

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco perché è finita tra Claudio Sona e Mario Serpa. L’ex tronista Claudio Sona decide di rompere il silenzio e spiegare, in una diretta sui social, i motivi che hanno portato alla fine della sua storia, ecco quanto afferma: “Due persone si conoscono e magari su tanti punti non si trovano. Non vedo perché per forza di cosa debbano fingere”. Con queste parole Claudio Sona da spiegazioni ai fan, rammaricati per quanto accaduto. Alla base della rottura ci sarebbe un’incompatibilità caratteriale che, malgrado i mesi di conoscenza trascorsi nello studio di Maria De Filippi, i due ragazzi non sarebbero riusciti a superare.

Uomini e donne: le dichiarazioni di Claudio.

Le spiegazioni di Claudio continuano: “Abbiamo fatto sempre delle valutazioni insieme, ci siamo parlati… due caratteri diversi, dei punti di non incontro su tante cose” . Fa parte della vita ammette Claudio. Al momento Mario Serpa non ha rilasciato dichiarazioni, se non il semplice annuncio della fine della storia pubblicato su Instagram. I due ex fidanzati saranno protagonisti sabato 18 marzo in prima serata su Canale 5 delle Olimpiadi della tv. Sarà l’ultima occasione per rivederli insieme? Tra i due è davvero finita? Non ci resta che attendere per scoprirlo.