Verissimo anticipazioni news e ospiti del 18 marzo 2017: in studio Rocco Siffredi e il Gabbiano George!

Verissimo anticipazioni news e ospiti di sabato 18 marzo 2017 – «In studio oggi il grande amore di Gemma!» Il salotto di Silvia Toffanin tiene compagnia al suo affezionato pubblico, con nuovi importanti e affascinanti ospiti. Dopo aver avuto nella scorsa puntata Francesca Chillemi, Chiara Galiazzo, e la dama per eccellenza di U&D Gemma Galgani – che in un’intervista a cuore aperto ha definito Giorgio Manetti il suo grande amore – per questo sabato le anticipazioni di Verissimo annunciano che il cavaliere per eccellenza del Trono Over sarà ospite della Toffanin assieme a Rocco Siffredi e Giulia Calcaterra de L’Isola dei Famosi. Un parterre di invitati da non perdere!

«Giorgio Manetti, Rocco Siffredi e Giulia Calcaterra!» Verissimo anticipazioni news e ospiti di sabato 18 marzo 2017

Secondo le anticipazioni di Verissimo, non solo ci saranno Rocco Siffredi e Giulia Calcaterra direttamente da L’Isola dei Famosi, ma soprattutto vedremo ospite Giorgio Manetti, veterano dei veterani del Trono Over di Uomini e Donne. Ovviamente ci si aspetta una replica alle dichiarazioni fatte la scorsa settimana dalla sua ex dama Gemma Galgani. I fan non vedono l’ora di assistere alla sua intervista! Gli altri due ospiti racconteranno in diretta l’esperienza sull’Isola: Rocco è riuscito a dare la carica a Raz Degan attraverso il dialogo pacifico mentre Giulia, che si è di traverso al modello israeliano, è stata eliminata. Inoltre può darsi che nel rotocalco di Silvia Toffanin dica qualcosa sulla situazione con il suo fidanzato, che aveva deciso di lasciarla dopo averla vista in atteggiamenti equivoci con Simone Susinna. Ci sarà anche, come sempre, l’ospite in esclusiva da Il Segreto: chi vedremo oggi? L’appuntamento con Verissimo è ogni sabato su Canale 5 alle 16:30: restate con le nostre anticipazioni e news!