Verissimo news del 18 marzo 2017: ospite da Il Segreto arriva con le sue anticipazioni la misteriosa Rafaela, Sara Moraleda!

Verissimo ultime news sabato 18 marzo 2017 – Sara Moraleda de Il Segreto – ospite della puntata di sabato 18 marzo 2017 – «Anche oggi un ricco parterre di ospiti!» Rieccoci con le news e le anticipazioni del rotocalco di Silvia Toffanin – Verissimo – che ha visto la padrona di casa intrattenersi in studio con tanti ospiti del mondo dello spettacolo e della TV, in una puntata che ha avuto come principali protagonisti Giorgio Manetti e Rocco Siffredi, reduci dalle rispettive esperienze a Uomini e Donne e L’Isola dei Famosi, da cui proviene anche Giulia Calcaterra. Per la prima volta a Verissimo, inoltre, la giornalista e volto storico della cronaca sportiva in tv Paola Ferrari, mentre Caterina Murino racconta la sua carriera da letterina a Bond Girl. Un ricco parterre, quindi come sempre. Anche oggi, tuttavia, vogliamo soffermarci sulle interviste in esclusiva della bellissima Toffanin agli attori del cast de Il Segreto, con un’ospite che arriva in prima assoluta: Sara Moraleda, che nella saga di Puente Viejo interpreta la new entry Rafaela!

«L’intrigante Rafaela». Verissimo anticipazioni e news: Sara Moraleda de il Segreto nella puntata di sabato 18 marzo 2017.

E quindi le news di Verissimo – insieme alle anticipazioni de il Segreto – ci raccontano la prima intervista nel salotto della bravissima Silvia alla simpatica, giovanissima e bellissima attrice spagnola Sara Moraleda, una nuova conoscenza per il pubblico italiano della soap spagnola, che interpreta l’ambiguo e intrigante personaggio di Rafaela, Intrigante in entrambi i sensi della parola, sia perché si circonda di un mistero che la rende una donna di grande fascino, sia perché – come conferma la sua interprete nelle anticipazioni che ci d° sul personaggio – ha la capacità di assumere una maschera e un ruolo diverso al variare dei suoi interlocutori, sempre allo scopo di perseguire i suoi oscuri piani.