Che tempo che fa: anticipazioni ed ospiti della puntata di domenica 19 marzo 2017

Che tempo che fa, anticipazioni ed ospiti. Questa sera domenica 19 marzo 2017 andrà in onda un nuovo appuntamento con il talk show di Rai 3 Che tempo che fa, in onda a partire dalle ore 20 e condotto come sempre da Fabio Fazio, con la partecipazione di Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback. Gli ospiti in studio saranno come sempre moltissimi e apparterranno al mondo della cultura, dello spettacolo, della musica e dello sport. Secondo le ultime anticipazioni questa puntata di Che tempo che fa sarà aperta dalla presidentessa della Camera dei Deputati Laura Boldrini, la quale parlerà anche del suo libro La Comunità possibile. Una nuova rotta per il futuro dell’Europa.

Per parlare di cinema saranno invece presenti nello studio di Che tempo che fa gli attori Luca Argentero e Claudio Amendola, tra poco al cinema con il film Il permesso – 48 ore fuori. Secondo le ultime anticipazioni sarà ospite di questa puntata di Che tempo che fa anche il premio Oscar Alessandro Bertolazzi, premiato quest’anno per il miglior trucco e acconciatura per Suicide squad. La colonna sonora della puntata sarà affidata agli americani GNash e Olivia O’Brian, i quali si esibiranno nel singolo I hate u, I love u.

Che tempo che fa, anticipazioni: ospiti Christian De Sica, Claudio Amendola, Luca Argentero e Daniele Liotti.

A Che tempo che fa la carrellata di ospiti non finisce qui; secondo le ultime anticipazioni, oltre agli ospiti fissi Nino Frassica, Fabio Volo, Gigi Marzullo ed Orietta Berti, saranno presenti in studio anche Christian De Sica, Claudio Amendola, Luca Argentero e Daniele Liotti, protagonista su Rai1 della serie Un passo dal cielo 4 e prossimamente su Canale 5 come giudice ad Amici. Per parlare di musica sarà ospite di Che tempo che fa Alex Britti, attualmente uno dei concorrenti di Celebrity MasterChef, mentre per lo sport ci sarà Aaron Durogati, campione del mondo in carica di parapendio.