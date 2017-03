Domenica in: anticipazioni ed ospiti della puntata di domenica 19 marzo 2017

Domenica in, anticipazioni ed ospiti. Domenica in torna con una nuovissima puntata, in onda a partire dalle 17.05 su Rai 1 con la conduzione di Pippo Baudo. La diretta di Domenica in sarà come sempre ricchissima di ospiti ed interviste esclusive che ci faranno ripercorrere il percorso artistico e personale di tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali il primo ospite a sedersi nello studio di Pippo Baudo sarà l’attrice Nancy Brilli, la quale ripercorrerà le tappe salienti della sua vita in una lunga chiacchierata, oltre ad esibirsi in un breve monologo che la vede protagonista.

Domenica in: anticipazioni, ospite Chiara Galiazzo.

Gli ospiti a Domenica in non finiscono qui; secondo le ultime anticipazioni saranno presenti in studio anche Sergio Rubini e Giovanni Veronesi, il regista del film Non è un paese per giovani, in cui due ragazzi molto giovani decidono di lasciare l’Italia per cercare fortuna all’estero, in questo caso a Cuba, meta delle loro speranze. Per quanto riguarda l’ospite musicale di questa puntata di Domenica in, sarà presente in studio la cantante Chiara Galiazzo. Anche questa settimana non mancherà il mentalista Francesco Tesei.