Domenica live: anticipazioni ed ospiti di domenica 19 marzo 2017

Domenica live, anticipazioni ed ospiti. Domenica 19 marzo 2017 torna una nuova puntata di Domenica live, in onda a partire dalle ore 14 su Canale 5, con la consueta conduzione di Barbara D’Urso. La padrona del pomeriggio di Canale 5 si dedicherà come sempre alle sue super interviste, in cui un ospite ripercorre le tappe fondamentali del suo percorso, ma anche all’attualità ed ai fatti di cronaca. Secondo le ultime anticipazioni la puntata di Domenica live sarà, come di consueto, divisa in una prima parte dedicata ai fatti dal mondo, ed in una seconda dedicata invece al gossip ed al mondo dello spettacolo…

Domenica live: anticipazioni ed ospiti in studio di domenica 19 marzo 2017.

Domenica live torna con un nuovissimo appuntamento oggi domenica 19 marzo 2017, con una lunghissima diretta che in compagnia di Barbara D’Urso ci terrà compagnia fino alle 18.45. Nella scorse settimane era stata ospite di Barbara D’Urso Francesca De Andrè, figlia di Cristiano De Andrè, per raccontare quanto accaduto alla sorella Alice questa estate quando si trovava in vacanza in Sardegna con il padre. Pochi giorni dopo era arrivata la smentita di quanto accaduto da Fabrizia De Andrè, sorella delle due, la quale aveva raccontato di trovarsi sul posto e di aver visto altro rispetto a quanto raccontato. Che Fabrizia non sia presente oggi in studio per ritrattare la versione della sorella? Non ci resta che seguire la diretta di Domenica live per scoprirlo!