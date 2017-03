Isola dei Famosi 2017, il daytime al 19 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime e le news al 19 marzo 2017: il bel gesto di Raz. Nuove dinamiche animano il gruppo dei naufraghi all’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. Raz Degan sembra molto più socievole. Il giorno trascorso con l’amata Paola Barale sembra averlo reso più sereno, ed infatti il bel modello si è reso protagonista di un bellissimo gesto: Simone Susina ha dovuto sorvegliare il fuoco di notte, ed in mattinata ha accusato un malore a causa della stanchezza e della fame. Raz gli si è avvicinato e gli ha donato un suo pesce: in questo modo, ha affermato il modello israeliano, gli sarebbe passato il dolore allo stomaco. Nancy e Malena sono particolarmente grate a Raz, mentre il comportamento di Samantha appare alle due sempre più ambiguo. Nancy è confusa, si sente molto delusa da Samantha, che credeva sua vera amica, e molto più vicina a Raz. La cantante si confida con Eva, che, parlando di Raz, afferma: “Lui è fatto così, è particolare. Non è facile vivere così come fa lui”.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 19 marzo 2017: Moreno infortunato.

Sull’Isola dei Primitivi continua l’avventura di Moreno da naufrago solitario. Il rapper non se la passa troppo bene: a causa dell’eccessivo tempo trascorso con le mani nell’acqua, Moreno si è infortunato e ha dovuto chiedere l’intervento dei medici. Il naufrago è impossibilitato a pescare, e si deve accontentare di mangiare delle foglie e delle bacche.