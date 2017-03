Papa Francesco, Angelus di oggi, 19 marzo 2017

Papa Francesco, l’Angelus di oggi, 19 marzo 2017. attesa per l’Angelus di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Nei giorni scorsi, il Papa ha parlato di un grave problema che riguarda Roma. La Capitale è una delle città più belle del mondo, ma con dei gravi problemi: la città è piena di mendicanti, senzatetto e straniere costrette a prostituirsi, ma la gente fa finta di non vedere. “Dobbiamo guardarci dal chiuderci in noi stessi ignorando i poveri e i senzatetto delle nostre città”, ha annunciato Il Papa. Se si finge di non vedere si può cadere nel peccato della corruzione: “La corruzione di colui che sapeva delle tante miserie ma lui era felice così e non gliene importava di niente”, ha detto il Papa.

Papa Francesco, l’Angelus del 12 marzo in attesa delle parole di oggi, 19 marzo 2017.

Domenica scorsa Papa Francesco ha parlato della trasfigurazione di Gesù, un Messia che non cerca denari e potere: Gesù è un Messia umile che accetta la sua condanna a morte sulla croce. Dopo l’Angelus, il Papa ha chiesto ai fedeli di pregare per tutte le ragazze ed i ragazzi vittime di violenza, di maltrattamento, delle guerre, dello sfruttamento: “Questa è una piaga, questo è un urlo nascosto che deve essere ascoltato da tutti noi e che non possiamo continuare a far finta di non vedere e di non ascoltare”.