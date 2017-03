Uomini e Donne e Temptation anticipazioni e news, il punto al 19 marzo 2017: Per Giorgio non c’è recupero con Gemma e non c’è chimica con Alessandra…

Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 19 marzo 2017 «George e Gems impazzano su Canale 5!» Care amiche e amici fan del dating show di Maria De Filippi, le anticipazioni le news e il gossip di Uomini e Donne sono ancora sotto l’effetto della triplice partecipazione della ex coppia del secolo dei Senior – parliamo naturalmente di George & Gems! – alle trasmissioni di punta del sabato del Biscione, Verissimo e C’è posta per te, alle quali Gemma Galgani e Giorgio Manetti hanno partecipato, individualmente alla prima e insieme alla seconda. Qual è stato l’esito di questi interventi? Lo vedremo presto nelle nostre anticipazioni news e gossip di U&D, restate sintonizzati con noi!

«Le novità fra i Senior» – Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 19 marzo 2017

Nel frattempo le anticipazioni le news e il gossip di Uomini e Donne riportano che nel Trono di Dame e Cavalieri si va purtroppo lentamente sgretolando la storia – che era sembrata nascere sotto le migliori prospettive – tra Anna e Nino, con molti interventi e lunghe discussioni in studio. Intanto Sossio non va a Cuneo da Sabrina, Maria Rosa chiude con Vanni e Graziella con Giovanni. Tra Giorgio e Alessandra, infine, non scatta la famosa ‘chimica’!

«Registrate le nuove puntate del Trono Classico» – Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 19 marzo 2017

Quante chiusure, fra gli Over, care amiche e amici! E quale sarà mai la situazione nel Trono Classico e Gay (per ora solo classico visto che il trono Gay è ancora in stand by)? Le anticipazioni le news e il gossip di Uomini e Donne annunciano una nuova registrazione di puntate per il Trono a quattro ruote motrici, due rosa e due blu! Quali novità in arrivo? Ebbene, le anticipazioni parlano di momenti di tensione tra Désirée e Rosa, mentre la bella e bellicosa Soleil se ne va a cavallo con Marco e Riccardo va in esterna con entrambe le troniste. E Giulia? Continua a oscillare tra l’uscita e il rientro… (per ora) è dentro!