Al Bano Carrisi, nuovo malore per il cantante: ricovero in ospedale per un’ischemia

Al Bano Carrisi, grande paura per il cantante. Quei lunghi giorni d’apprensione per Al Bano durante il ponte dell’Immacolata non sono ancora stati dimenticati, ed ecco che un’altra notizia sconvolge i fan del cantante: Al Bano è stato ricoverato d’urgenza a Lecce per un’ischemia. Ieri Al Bano è stato a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche, per cantare in un centro commerciale, ed in serata stava rientrando a Cellino San Marco insieme al suo collaboratore. Ed è stato proprio il collaboratore ad accorgersi che il cantante aveva difficoltà nel parlare, e così, al posto di rientrare nella tenuta di Al Bano, si è recato all’ospedale di Bari per chiedere aiuto.

Al Bano Carrisi, il ricovero a Lecce per un’ischemia.

All’ospedale di Bari, Al Bano è stato subito sottoposto ad alcuni accertamenti, da cui sono state escluse condizioni gravi e preoccupanti: il cantante dovrebbe aver avuto un’ischemia transitoria, ed in mattinata è stato trasportato all’ospedale di Lecce, dove è ricoverato nella Stroke Unit, un reparto specifico per la cura dell’ictus.