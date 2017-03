Amici 17 Ed. 16: anticipazioni serale, primo eliminato della puntata di sabato 25 marzo 2017

Amici 17 Ed. 16, anticipazioni serale. La prima puntata del serale di Amici 17 Ed. 16 è stata registrata in occasione della festa del Papà e le news a tal proposito sono moltissime. Secondo le ultime anticipazioni anche gli ospiti in studio sono stati numerosi. Vediamo nel dettaglio cosa è successo in questa prima puntata del serale di Amici 17 Ed. 16.

Per iniziare al meglio questa prima puntata del serale di Amici 17 Ed. 16 la puntata è stata aperta da due vecchie conoscenze del programma, le quali si sono esibite in una bellissima prova con i coach delle relative squadre. Emma ed Elisa hanno cantato l’anima vola, mentre Alessandra Amoroso e Morgan Il cielo in una stanza, che ha inoltre regalato il punto alla squadra bianca. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali sulla prima puntata del serale di Amici 17 Ed. 16 gli ospiti in studio non sarebbero finiti qui…

Amici 17 Ed. 16, anticipazioni serale: ospiti in studio i Clean Bandit e Jasmine Thompson.

La prima puntata del serale di Amici 17 Ed. 16 ha visto tra i tanti ospiti anche i Clean Bandit e Jasmin Thompson, mentre il quinto giudice ospite è stato l’attore Luca Zingaretti. Nonostante il meccanismo sia leggermente diverso rispetto agli anni precedenti, la puntata del serale si compone di due manche al termine delle quali c’è una squadra vincitrice. Secondo le ultime anticipazioni le due manche di questo serale sono state vinte rispettivamente dalla squadra bianca e dalla squadra blu, ma il primo concorrente a dover abbandonare la scuola di Amici 17 Ed. 16 è Michele, appartenente alla squadra blu.