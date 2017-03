Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 20 marzo 2017

Amnistia e Indulto, le ultime news al 20 marzo 2017: cresce l’attesa per la marcia di Pasqua. Continua la lotta per l’amnistia e indulto di Rita Bernardini. L’ex deputata sta organizzando una nuova marcia per l’amnistia: si tratta della quinta marcia organizzata dal Partito Radicale non violento. Su Facebook è stata creata la pagina ufficiale dell’evento, che viene descritto come “Una nuova straordinaria mobilitazione, per ribadire la necessità di un’amnistia perché le nostre istituzioni fuoriescano dalla condizione criminale in cui si trovano rispetto alla nostra Costituzione, alla giurisdizione europea, ai diritti umani universalmente riconosciuti e alla coscienza civile del Paese”.

Amnistia e indulto, le ultime news al 20 marzo 2017: Napoli, al via il convegno “Quale giustizia? Gli studenti incontrano il mondo del carcere”.

Nuove iniziative animano il mondo delle carceri. Il Laboratorio didattico degli insegnanti di religione nelle scuole secondarie della diocesi di Napoli ha organizzato un convegno: “Quale giustizia? Gli studenti incontrano il mondo del carcere”. Il convegno ha visto il coinvolgimento di oltre duemila studenti cui è stato posto il grande problema della realtà carceraria.

Le scuole hanno organizzato con i ragazzi visite a centri per detenuti e diversi convegni nelle diverse scuole. Gli studenti hanno così potuto conoscere con i loro occhi una realtà, ed hanno ricevuto un’adeguata formazione. E saranno proprio gli studenti i primi a prendere la parola durante il convegno. I ragazzi si esibiranno con canti, coreografie ed esporranno i risultati di personali ricerche ed iniziative attraverso elaborati, video, immagini, suoni. Dopo aver presentato i propri lavori, i ragazzi apriranno un confronto con i funzionari dell’istituzione penitenziaria di Poggioreale, con don Franco Esposito, cappellano a Poggioreale e responsabile della pastorale carceraria della chiesa di Napoli, e con un detenuto in regime di semilibertà.