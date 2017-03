Anticipazioni Beautiful, le trame del 20, 21 e 22 marzo 2017: Dollar Bill dona un anello a forma di spada a…

Anticipazioni Beautiful, le trame di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 marzo 2017 – «I vani tentativi di Wyatt e Ridge» – Secondo le anticipazioni di Beautiful vedremo sia Ridge che Wyatt tentare in ogni modo di allontanare Quinn da Eric. Il figlio implora la Fuller di lasciare l’azienda e il patriarca, per far sì che Steffy ritorni da lui. Liam intanto, approfittando di questo momento di crisi tra suo fratello e la sua ex, cerca di riavvicinarsi alla Forrester. Bill non fa in tempo a firmare le ultime carte del divorzio con Katie, che subito corre da Brooke chiedendole di andare immediatamente a vivere insieme.

«Il ritorno di Ivy!» – Anticipazioni Beautiful, le trame di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 marzo 2017

Frattanto le anticipazioni di Beautiful rivelano che Wyatt si reca a casa di Thomas per parlare con Steffy, ma poiché la trova la trova in compagnia di Liam, tra i due fratelli Spencer scoppia una lite. Intanto Katie sprona Ridge ad agire: se veramente tiene ancora a Brooke, deve fermarla prima che sposi Bill. Nel frattempo Ivy si reca alla Forrester per parlare con Quinn e chiederle di rientrare in azienda. La Fuller la accoglie bene, ma propone alla ragazza un cambio di look. Bill formalizza la sua proposta di matrimonio a Brooke, regalandole un anello a forma di spada.