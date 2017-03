Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame settimana del 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 marzo 2017: Desirée inganna Adrian, ma…

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame della settimana del 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 marzo 2017 – «I protagonisti della 12ª stagione» Sono finalmente state diffuse le nuove anticipazioni di Tempesta d’amore – la soap opera tedesca Sturm der Liebe – relative alle trame delle puntate in onda nel pre – serale dal 20 al 26 febbraio 2017 sugli schermi di Rete 4. Le puntate inedite della dodicesima stagione – trasmesse ogni sera sulla rete di Mediaset alle 19:55 raccontano le storie degli ospiti, dei dipendenti e dei proprietari del lussuoso hotel Fürstenhof, nell’immaginario villaggio bavarese di Bichelheim. Dopo il felice congedo di Luisa e Sebastian, la soap ha di recente accolto in scena, per la corrente stagione, due nuovi protagonisti: Adrian e Clara. Vediamo ora cosa è accaduto attraverso le anticipazioni sulle trame di Tempesta d’Amore riguardanti le puntate in onda da lunedì 20 a domenica 26 febbraio 2017

«C’è un cambiamento in Adrian?» Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame della settimana del 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 marzo 2017

Le anticipazioni di Tempesta d’amore riferiscono che le prossime puntate di Sturm Der Liebe saranno un susseguirsi di situazioni di tensione, rivelazioni spaesanti e sconvolgenti colpi di scena. Clara ha capito che Desirée sta fingendo sia di esserle amica che di essere incinta al solo scopo di tenersi ben stretto Adrian. Con ogni evidenza quest’ultimo sta lentamente cambiando atteggiamento dopo aver compiuto il gran passo con la Bramigk, e a poco a poco si profila una situazione in cui è solo il dovere che lo spinge a restare a fianco alla figlia di Beatrice.

«Friedrich sta con Beatrice, ma…» Anticipazioni Tempesta d’Amore, puntate della settimana da lunedì 20 a domenica 26 febbraio 2017

Stando alle anticipazioni di Tempesta d’Amore, Friedrich pur confermando di stare con Beatrice, e di voler essere sempre dalla sua parte, pone tuttavia come condizione alla Hofer il fatto che nei loro piani non dovranno maiesserci omicidi o tentativi di eliminare fisicamente i loro nemici. Tina bacia David e dopo averlo confessato ad Oskar, vivrà dei momenti di grande sconforto; Desirée mostra orgogliosa una finta ecografia ad Adrian, per portare avanti, senza destare inutili sospetti, il suo inganno.