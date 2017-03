Anticipazioni Un posto al sole, le trame del 20, 21 e 22 marzo 2017: gesti di dignità e di coraggio…

Anticipazioni Un posto al sole, le trame di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 marzo 2017 – «Niko vs Enriquez!» – Secondo le anticipazioni di Un posto al sole vedremo Niko di nuovo costretto a sorbirsi l’ennesima immotivata e umiliante lavata di capo da parte dell’avvocato Enriquez, ma questa volta il giovane Poggi non ci sta: basta subire in silenzio! Alla nuova umiliazione da parte del titolare dello studio legale, il ragazzo affronta il suo capo con dignità e coraggio!

«Il coraggio di Ornella Bruni» – Anticipazioni Un posto al sole, le trame di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 marzo 2017

Nel frattempo le anticipazioni di Un posto al sole ci mostrano che Ornella Bruni intende fare di tutto affinché l’assassino del giovane Antonio Baroni – perché di assassinio secondo lei si tratta – paghi per il crimine commesso. Prende allora la decisione di parlare al posto di Iolanda, la madre del ragazzo, durante la trasmissione radio di Michele. La donna rilascia dichiarazioni molto forti, che turberanno ancora di più Vittorio Del Bue. Il giovane si chiede se avrà mai la stessa forza e lo stesso coraggio della dottoressa, per rivelare tutto quello che sa sulla tragica fine di Antonio…