Anticipazioni Un posto al sole, trame settimana del 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2017: che fine ha fatto Vittorio?

Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana del 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2017 – «Alta tensione a Palazzo Palladini» – Rieccoci al nostro appuntamento settimanale con le anticipazioni di Un posto al sole che sono basate sulla trama delle puntate che la terza rete della Rai manda in onda nella settimana da lunedì 20 a venerdì 24 marzo 2017! Queste anticipazioni annunciano tutto un susseguirsi di eventi ad alta tensione. Cominciamo con Ornella Bruni: durante la trasmissione radiofonica di Michele, la dottoressa rilascia dichiarazioni molto forti sulle responsabilità del poliziotto Luca Grimaldi per quanto riguarda la morte di Antonio Baroni.

«Vittorio incastrato da Luca?» Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana del 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2017

Per questa sua coraggiosa presa di posizione, la moglie di Raffaele – secondo quanto rivelano le anticipazioni di Un posto al sole – dovrà affrontare ostilità e ritorsioni, conseguenza dei suoi sospetti sull’agente espressi davanti al pubblico di un’emittente. E Vittorio Del Bue? L’ultima volta che lo abbiamo visto è stato quando lo stesso Luca Grimaldi lo aveva arrestato dopo avergli infilato delle bustine di “roba” nel tascapane. Da allora non si sa più nulla di lui!

«Serena si… rasserena a proposito di suo padre!» Anticipazioni Un posto al sole, settimana da lunedì 20 a venerdì 24 marzo 2017

La scomparsa del ragazzo precipita Vittorio e Assunta nella disperazione! Frattanto le anticipazioni di UPAS raccontano che Serena riceve un’inattesa proposta di lavoro da parte di suo padre Gigi – che smentisce i dubbi che la donna aveva incominciato a nutrire su di lui – ma per contro la mette in condizioni di dover fronteggiare lo scetticismo di Filippo. Le anticipazioni mostrano inoltre che Luca finisce inopinatamente in ospedale, dove si troverà addirittura in fin di vita! Infine Beatrice consiglia a Niko – in rotta di collisione con l’avvocato Enriquez – di fare, come suol dirsi, “le scarpe” a Susanna…