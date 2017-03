Anticipazioni Una vita, le trame del 20, 21 e 22 marzo 2017: Cayetana chiede a Fabiana chi sia suo padre!

Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 marzo 2017 – «Cayetana e l’accostamento a Fabiana» – Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 vedremo Cayetana indagare su chi sia veramente suo padre. Nel frattempo Ursula diventa molto sospettosa nei confronti di questo avvicinamento che – per ovvi e segreti motivi – si è verificato tra la padrona e Fabiana, la domestica. In effetti, dopo aver superato lo choc per la sconvolgente scoperta, la Sotelo ricerca sempre più spesso la compagnia della sua vera madre, appunto la domestica Fabiana. E questa verità porta la donna a fare molte domande a sua madre per sapere il più possibile sul suo passato. Nel frattempo Ramón e Trini hanno deciso di sposarsi e danno a tutti la buona nuova.

Non c’è bisogno di leggere le anticipazioni di Una vita per immaginare che Cayetana, per prima cosa, chiede con insistenza a Fabiana chi sia il suo vero padre! La madre, tuttavia, si mostra piuttosto vaga al riguardo. E le racconta di aver conosciuto l’uomo in questione ad una festa e aver vissuto con lui una breve e fugace passione. In seguito l’uomo l’abbandonò quando la bambina era ancora piccola e da quel momento non ne ha avuto più notizie.