Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, 20 marzo 2017

Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial del 20 marzo 2017. Detto Fatto torna oggi, 20 marzo 2017, per trascorrere un’altra settimana insieme con tanti tutorial interessanti. La scorsa settimana Detto Fatto ci ha proposto non solo tante interessanti rubriche ma anche delle interviste, come quella a Red Canzian che ci ha spiegato il perché della sua scelta vegana e ha smentito alcuni falsi miti sull’alimentazione onnivora. Tra i tutorial proposti, ricordiamo quello di Irene Colzi, che ci ha spiegato come indossare gli abiti floreali durante questa primavera estate 2017, e ricordiamo una nuova sfida proposta a Martina Capone. A lanciare la sfida alla make up artist sono state Marzia e Margherita, che hanno dovuto realizzare un trucco molto particolare: Martina ha chiesto loro un make up da sirena! Con l’aiuto di una reti a e con tinte marine, Marzia e Margherita hanno realizzato un trucco davvero particolare!

Detto Fatto, le anticipazioni della puntata di oggi, 20 marzo 2017.

Detto Fatto apre la settimana con tanti interessanti tutorial. Dando uno sguardo alla pagina ufficiale Facebook della trasmissione, abbiamo scoperto che in diretta alle ore 13 su Facebook di Rai 2 ci sarà la bravissima e amata Elisa D’Ospina, che ci proporrà qualche ottimo piatto insieme a Massimiliano Varrese. Cosa cucinerà Elisa?