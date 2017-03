Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 20 marzo 2017: il comportamento ambiguo di Samantha. Tante novità sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. Il gruppo di amici formato da Samantha, Nancy, Giulio e Malena sembra iniziare a traballare: Nancy e Malena, infatti, si stanno iniziando a rendere conto che molti dei comportamenti di Samantha sono messi in atto in seguito a precise strategie, e a conferma di ciò sembra essere la decisione della showgirl di mettere in squadra Malena e Nancy con Raz e non con lei. Le due naufraghe ci sono rimaste molto male e hanno chiesto chiarimenti a Samantha, ma le giustificazioni della showgirl non hanno per niente convinto le due naufraghe. La figura di Raz, invece, viene rivalutata da Nancy, Malena e Simone…

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 20 marzo 2017: l’altruismo di Raz.

Il naufrago israeliano, infatti, è apparso sincero e disponibile nei confronti di Nancy, Malena e Simone, ed ha anche regalato un pesce al modello quando ha avuto un malore a causa della stanchezza del turno di veglia del fuoco. Cosa accadrà durante la puntata di domani sera? Sicuramente avremo delle sorprese durante le nomination…