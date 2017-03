Isola dei Famosi 2017: le ultime news sulla storia tra Dayane Mello e Stefano Bettarini

Isola dei Famosi 2017: la storia tra Dayane Mello e Stefano Bettarini. Dopo un primo scambio di battute tra Stefano Bettarini e Dayane Mello dove lei affermò che il più bello dell’ Isola fosse appunto Stefano, la bella concorrente fu eliminata, ma prima del ritorno in Italia galeotta fu una passeggiata in riva al mare tra i due dove ci fu uno bacio. Dopo il ritorno in Italia di Dayane la storia non ebbe proprio il lieto fine sperato, lei iniziò a lamentare che Stefano fosse troppo possessivo, e le sue continue telefonate dall’Honduras cominciavano a stargli strette. Ma ora sembra esserci un risvolto: forse tra Stefano Bettarini e Dayane Mello non è proprio finita. Sembra strano a dirsi, viste le dichiarazioni di entrambi, sia a mezzo stampa che via social, che qualche giorno fa si sono mandati dei messaggi al vetriolo. Adesso però la mora sudamericana racconta una realtà un po’ diversa e spiega che quanto letto sui giornali non corrisponde esattamente a verità e che quando l’Isola dei Famosi sarà finita si rivedrà con Stefano.

Isola dei Famosi 2017: le dichiarazioni di Dayane Mello.

Ecco quanto dichiara Dayane Mello a ‘Vero Tv’: “A causa della distanza, i rapporti si sono raffreddati ma quando tornerà ci rivedremo. Però non sono innamorata, l’ho conosciuto per pochi giorni e sono una donna con i piedi per terra. La maggior parte delle notizie su di noi sono infondate, lascio che dicano, ho altro da fare”. Per quanto riguarda l’Isola dei Famosi? Ecco quanto afferma: “Vorrei che vincesse Raz Degan. Perché lui è come lo vedi, è vero. Non rifarei l’Isola ma sono felice di aver partecipato perché è uscita di me un’immagine pulita”.