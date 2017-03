Tagli capelli 2017, i nuovi trend: i tagli lunghi e ondulati

Tagli capelli 2017, il taglio lungo e ondulato di Diletta Leotta. Le tendenze per la primavera estate 2017 sono quanto mai varie. Tra i tagli must have della prossima bella stagione non ci sono solo i tagli medi e quelli corti, ma anche quelli lunghi, meglio se mossi e scalati, per un effetto che dona maggiore volume alla chioma. I capelli spesso sono impreziositi da colpi di sole, shatush, balayage, per un effetto di estrema tendenza. Tra le vip, Diletta Leotta ha scelto di portare i suoi capelli lunghi e scalati, per un effetto leggermente mosso, e con dei vivaci colpi di luce schiarenti.

Diletta Leotta, le ultime news gossip al 20 marzo 2017.

Diletta Leotta è stata vittima di uno spiacevole evento. Lo scorso anno alcune sue immagini private sono state hackerate dal suo cellulare e sono finite in rete. Si è trattato di un puro atto di delinquenza, ma alcuni hanno ipotizzato che la conduttrice abbia tratto vantaggio dalla situazione. Diletta ha sofferto molto per queste supposizioni, e al settimanale Oggi si è sfogata:

“Solo chi mi vuole male può pensare che ne abbia tratto vantaggio. Purtroppo, quando ti metti davanti a una telecamera ti esponi anche a questo: se non passi inosservata, o stai simpatica o stai antipatica. Ma sono solo commenti superficiali di chi non mi conosce. Chi mi attacca attacca ‘la Leotta’, io sono Diletta”.

In realtà il vero nome della bella e brava conduttrice è però Giulia. “Giulia come mia nonna paterna e Diletta come una protagonista di ‘Via col vento’, di cui mia mamma è appassionata Quando sono nata, c’era il boom delle Giulia e all’asilo ero Giulia4, per distinguermi da tre omonime. Non mi piaceva e ho chiesto di chiamarmi Diletta”, ha spiegato. La conduttrice ha parlato della sua vita privata e ha confessato di essere felicemente fidanzata: “A 25 anni si è giovani, non piccoli. L’amore se ti capita lo vivi, se stai bene non te le fai queste domande. E poi anche le mie amiche coetanee sono tutte sposate, alcune con figli. Ho una famiglia numerosa e mi piacerebbe averne una mia, come tutte le ragazze. Ce l’avrò, ma non c’è fretta, verrà da sé”.