Tagli capelli e tendenze moda 2017: gli styling capelli e i capi must della primavera estate 2017

Tagli capelli e tendenze moda 2017. La primavera 2017 è ufficialmente arrivata e con lei tantissime tendenze moda per quanto riguarda i capelli ed i capi must da indossare in questa stagione. I tagli capelli 2017 sono sbarazzini, perfetti da portare mossi, in un perfetto stile messy di grandissima tendenza nella primavera estate 2017. La media lunghezza è super in voga in questo momento, arricchita da frange e ciuffi scalati. I capelli lunghi sono mossi e voluminosi, grazie a tagli scalati che ne risaltano il naturale movimento. Vediamo quali sono invece le tendenze moda per quanto riguarda questa primavera estate 2017…

Moda primavera estate 2017: di ritorno gli anni ’70, ’80 e ’90, i capi ed i colori must da avere nel nostro armadio.

La moda primavera estate 2017 vede il ritorno degli anni ’70, ’80 e ’90. I capi must sono gonne svolazzanti, abiti fantasia, jeans ampi, nastrini colorati e scarpe platform per quanto riguarda la rivisitazione della moda hippy e gipsy. I colori must di questa primavera estate 2017 sono invece il rosso, il fucsia e soprattutto il giallo limone, anche abbinati a contrasto in abiti dalla fantasia color blocking. Gli abiti plissettati e dalle spalline gonfie sono in primo piano, così come la moda che riprende il punk tipico degli anni ’90.