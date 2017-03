Tagli di capelli corti primavera/estate 2017: i bob ricci e blond, un’icona di Hollywood

Tagli di capelli corti primavera/estate 2017: il look di Eva Herzigova. I tagli di capelli bob in colorazione blond creano davvero dei look esplosivi e sono un’icona di Hollywood. Eppure ancora oggi, questi tagli di capelli accostati a questa colorazione, fanno di una donna una bomba sexy! Ancora oggi, i bob biondi esplosivi sono la scelta per un look sexy per le donne che vogliono un taglio da “far girar la testa. Un taglio di capelli che sfiora le spalle, versatile e facilissimo da portare, in grado di valorizzare facilmente i lineamenti del volto. Tra i tagli medi più apprezzati e fashion, il long bob è scelto dalle celebrities più alla moda e viene sfoggiato in versione scalata, simmetrica, con frangia o ciuffo, in base alla forma del viso o al semplice gusto personale. Eva Herzigova, per la primavera estate 2017, ha scelto come taglio di capelli un bob blond, portato riccio con fila laterale, un look davvero sexy e d’altri tempi per la bella prossima sposa.

Eva Herzigova: prossima sposa con Gregorio Marsiaj.

Eva Herzigova ha infatti annunciato di stare preparando le nozze con il suo partner storico, l’imprenditore italiano Gregorio Marsiaj, insieme al quale ha già tre figli, George, 9 anni, Philipe, 6, ed Edward, 3. Eva, 44 anni, ha annunciato la lieta notizia via social network, pubblicando su Instagram un’immagine di Gregorio con in braccio uno dei loro figli. “Sei tu il mio uomo! engaged”, ha scritto la bionda accanto allo scatto. Con lui fu amore a prima vista: “L’ho visto da lontano quando il mio aereo da New York è atterrato in Italia. Ha catturato la mia attenzione ed è stato un momento bellissimo. Il mio cuore batteva molto forte e non riuscivo a respirare!”, aveva raccontato la bella Eva.