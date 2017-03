Tagli di capelli corti primavera/estate 2017: il look da copiare alle star, ecco i carrè super glamour

Tagli di capelli corti primavera estate 2017: il look di Katarina Raniakova. I tagli di capelli a carrè, detti anche caschetto o bob, sono tra i tagli più amati dalle donne grazie alla loro praticità e versatilità. Difficile infatti trovare un tipo di viso che non venga valorizzato da un taglio medio-corto, anche se certamente, ogni volto ha la sua lunghezza ideale. Dal classico caschetto ai bob cortissimi fino al long bob – una garanzia per tutte e tra i tagli più chic della moda capelli 2017 – sono infinite le declinazioni dei carrè, ma non è sempre facilissimo scegliere. Anche Katarina Raniakova, per la primavera estate 2017 ha scelto tra i tagli di capelli un carrè, glamour, e iper-femminile, abbinato ad un mega ciuffo laterale. In una foto su instagram indossa anche una fascia turbante, che mette in evidenza il suo sguardo, davvero un look chic e glamour al tempo stesso. Nuovo look per una nuova vita?

Apprendiamo dalle ultime news che la storia tra Alex Belli e Katarina Raniakova è finita, come ha rivelato lei pochi giorni fa dalle pagine di ‘Chi’. Dove però Alex ha risposto scegliendo Instagram per dire la sua e mandare un messaggio a Katarina. “Sei stata la mia musa, la mia fonte di ispirazione, la compagna della Vita, ti ho amato in modo incommensurabile. Una separazione si affronta in silenzio e nel rispetto dell’altra persona… hai preferito renderla pubblica, per come mi conosci non l’avrei mai Voluto… ma va bene Così”.

La fine di una storia: ecco le dichiarazioni di Katarina Raniakova.

La Raniakova al settimanale diretto da Alfonso Signorini aveva dichiarato: “Prima di andare via di casa, scelta obbligata in quanto la convivenza era diventata insostenibile, e comunque scelta comunicata e motivata dal mio avvocato, non dormivo più da mesi. Ora riesco ad addormentarmi e sono più serena”. “Con Alex ho provato di tutto. Non volevo arrivare a questo. Con lui volevo piuttosto formare una famiglia, avere dei figli. Ma alla fine mi sono accorta che non era più possibile recuperare il nostro rapporto, ormai deteriorato per diversi motivi”, aveva poi concluso.