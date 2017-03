Tagli di capelli lunghi primavera /estate 2017: i tagli di capelli lunghi torneranno a far parlare di sè

Tagli di capelli lunghi primavera /estate 2017: il look di Marion Cotillard. Per la primavera estate 2017 i tagli di capelli lunghi torneranno a far parlare di se! Per tutte le donne che hanno un taglio di capelli particolarmente lungo, le pettinature oggi a loro disposizione sono tantissime, e ogni anno, grazie alla creatività dei principali hairstylist provenienti da tutto il mondo, si vanno ad aggiungere utili rivisitazioni che arricchiscono ulteriormente la gamma di possibilità per le donne che amano le chiome particolarmente estese. il taglio di capelli lungo e liscio è sempre molto elegante, ma se all’ eleganza vogliamo aggiungere anche un tocco più trendy e di tendenza, allora sbizzarriamoci un po’ con un capello riccio bello pieno e voluminoso, oppure con boccoli ed onde! La colorazione di tendenza per la prossima primavera/estate 2017 è del caldo castano. Questo è il taglio di capelli scelto da Marion Cotillard, dove al suo taglio lungo di capelli brown scuro accosta delle leggere onde che creano movimento. È questo scelto dalla neo-mamma bis.

Marion Cotillard: neo-mamma bis.

Dalle ultime news si apprende che Marion Cotillard ha partorito. L’attrice 41enne e il partner Guillaume Canet, che insieme hanno già un figlio di cinque anni, Marcel, hanno da poco dato il benvenuto al mondo ad una bambina, come riporta il magazine americano People.