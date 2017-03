Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Teresa Cilia e Salvatore di Carlo non erano presenti alle Olimpiadi della TV, ecco il perchè

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: una coppia duramente contestata. Sabato 18 Marzo 2017 sono andate in onda in prima serata le Olimpiadi della tv a cui hanno preso parte le coppie più amate di Uomini e Donne contendendosi il medagliere delle Olimpiadi della tv, prendendo parte a diversi programmi quali Striscia la notizia, Amici, Avanti un altro!, C’è posta per te, Uomini e Donne, Tu sì que vales. I giudici erano Rudy Zerbi, Stefano De Martino, Alfonso Signorini, Valeria Marini, Platinette, Garrison Rochelle, Natalia Titova, Davide Mengacci, Giuseppe Giofrè, Francesca Tocca, Anahi Ricca, Jimmy Ghione, Marcello Sacchetta, le Veline Ludovica Frasca e Irene Cioni. Una coppia è stata duramente contestata per non aver preso parte alla trasmissione: stiamo parlando di Teresa Cilia e Salvatore di Carlo. I fan, molto dispiaciuti, hanno chiesto spiegazioni alla coppia.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la coppia si difende.

Teresa e Salvatore, coppia nata a Uomini e Donne, risponde alle richieste riguardanti il motivo per cui non erano presenti alle Olimpiadi della tv. “Non siamo stati invitati”, riferisce la coppia. Lo speciale di Uomini e Donne celebrava proprio le coppie nate nel programma. Ma loro sono stati esclusi.