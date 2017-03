Alessia Marcuzzi: il look all’Isola dei Famosi 2017 nella puntata di martedì 21 marzo 2017

Alessia Marcuzzi, il look all’Isola dei Famosi 2017. Martedì 21 marzo 2017 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, in onda in prima serata su Canale 5 con la consueta conduzione della bella Alessia Marcuzzi. La conduttrice nel corso di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2017 ha sempre sfoggiato dei bellissimi abiti total black o total white, resi particolari da voluminose cinte che le cingevano la vita. Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2017 Alessia aveva indossato un miniabito nero di tulle nella parte inferiore e piume nella parte superiore; in un post su Instagram la conduttrice ha spiegato che si trattava dell’abito indossato al suo matrimonio e di essere stata davvero felice di poterlo indossare in occasione della puntata dell’Isola dei Famosi 2017, in quanto fortemente affezionata a quest’ultimo.

Isola dei Famosi 2017, anticipazioni della puntata di martedì 21 marzo 2017.

L’Isola dei Famosi 2017 torna con una nuova puntata che andrà in onda oggi martedì 21 marzo 2017 in prima serata su Canale 5. Siamo oramai arrivati quasi al termine di questa edizione dell‘Isola dei Famosi 2017, la quale non smette comunque di regalarci sorprese e colpi di scena. I naufraghi in nomination questa settimana sono Raz Degan, Simone Susinna ed Eva Grimaldi. Anche questa settimana l’eliminato avrà la possibilità di poter continuare a giocare, proprio come era toccato a Moreno la scorsa settimana. Il rapper, in estrema solitudine, ha dovuto iniziare nuovamente il suo percorso dall’Isola primitiva. Come se la sarà cavata? Non ci resta che seguire insieme questa nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017.