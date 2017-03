Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le news ad oggi, 21 marzo 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 21 marzo 2017: continua l’organizzazione della marcia per l’amnistia nel giorno di Pasqua. Continua l’impegno del Partito Radicale per la lotta per l’amnistia ed indulto. A distanza di circa tre mesi dalla giornata del Giubileo del carcerato, il Partito sta organizzando una marcia per l’amnistia nel giorno di Pasqua con l’intento di ribadire la necessità di un’amnistia per diversi motivi. Non si chiede l’amnistia per un “gesto di clemenza”, come spiegò Pannella, ma per cercare di ripristinare le condizioni di legalità costituzionale nei tribunali e nelle carceri. La marcia partirà dal carcere di Regina Coeli ed arriverà in Piazza San Pietro.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 21 marzo 2017: Rubagotti e Mazzola del Partito Radicale visitano la Casa circondariale di Varese.

I membri del Partito Radicale Gianni Rubagotti e Diego Mazzola, insieme al Presidente del Consiglio Comunale di Varese Stefano Malerba ed insieme al , consigliere comunale della lista “Lista Davide Galimberti” Mauro Gregori, hanno visitato la Casa circondariale di Varese. Secondo quanto riporta varesereport.it, Rubagotti ha ribadito l’esigenza di raggiungere i 3000 iscritti nel Partito Radicale che, altrimenti, chiude e non ci sarà più spazio per nessuna iniziativa. Malerba ha invece posto l’attenzione su quelli che sono i disagi del carcere di Varese : non ci sono spazi in cui i carcerati possono lavorare, non ci sono aule studio, non ci sono spazi ricreativi.