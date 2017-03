Anticipazioni Il Segreto, le trame del 21, 22 e 23 marzo 2017: Per Carmelo Leal arriva l’amore, ed è…

Anticipazioni Il Segreto, le trame di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 marzo 2017 – «La vendetta di don Berengario» – Secondo le anticipazioni de Il Segreto relative alle trame delle puntate in onda da martedì 21 a giovedì 23 marzo 2017 Beatriz – che in realtà non è muta – chiede a Camila di non dirlo a nessuno. Don Berengario – desideroso di vendicarsi dei pettegolezzi messi in giro da Dolores su di lui – continua a prendersene gioco. Ma Gracia ha compassione della suocera, e decide di difenderla a viso aperto contro il malvagio prete.

«Le mura del dispensario hanno orecchie!» Anticipazioni Il Segreto, le trame del 21, 22 e 23 marzo 2017

Frattanto, stando alle anticipazioni de Il Segreto, Francisca, nel rientrare a La Puebla, si trova a passare per il dispensario, dove origlia il discorso di Sol riguardo alla Fondazione Isabel de Santacruz. In seguito la hidalga va da Lucas per fargli sapere dell’epidemia di morbillo che sta affliggendo La Puebla. Nel mentre, Camila, con l’aiuto di Elias, cerca di aprire la cassaforte di Hernando, di cui non conosce la combinazione segreta. Nel tentativo di indovinare quale possa essere, la Valdesace chiede a Beatriz di cercare nella propria memoria qualche ricordo personale che possa costituire una traccia per individuarla. Infine Carmelo e Mencia fingono di non sopportarsi di fronte a Sol e Candela. Ma la verità fra i due è di segno opposto, e vediamo Mencia indossare uno stupendo vestito regalatole da Gracia e Mariana, per portare a buon fine la sua conquista del buon Leal.