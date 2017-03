Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame delle puntate del 21, 22 e 23 marzo 2017: Charlotte e Nils salvano capra e cavoli?

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 marzo 2017 – «Il tentativo di Nils, i dubbi di Charlotte» – Secondo le anticipazioni deIla soap opera tedesca Tempesta d’Amore Charlotte apprezza il tentativo di Nils di non chiudere per sempre il loro rapporto. I recenti provvedimenti giudiziari nei confronti dell’uomo hanno profondamente scosso la donna, che è divorata dai dubbi sulla sua colpevolezza. Ma al di là delle conseguenze negative che sono emerse nel loro rapporto, la sorella di Beatrice deve anche far fronte a una serie problemi amministrativi connessi con le accuse mosse dagli inquirenti a Heinemann. Per questo ragione la donna decide di lasciare Nils, convinta che sia la soluzione migliore sia per lei che per la sua Fondazione.

Infatti, sempre secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, l’ex signora Saalfeld ha l’assoluta esigenza di dissociarsi dalle attività illecite del suo compagno – vere o presunte che siano – per non rovinare sia la sua posizione pubblica e sociale, ma anche e soprattutto la sua attività di beneficenza. Nils è consapevole dei rischi che sta correndo la sua donna ma al tempo stesso non ha intenzione di perderla. Per questo motivo Heinemann arriva a farle una proposta alquanto singolare che però potrebbe in qualche modo salvare capra e cavoli. Il trainer propone a Charlotte – per salvare le apparenze – di mettere in scena una loro fittizia separazione…