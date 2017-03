Detto Fatto, i tutorial e le anticipazioni di oggi, 21 marzo 2017. Oggi, martedì 21 marzo 2017, torna su Rai 2 Detto Fatto per il consueto appuntamento quotidiano. Caterina Balivo su Facebook ha anticipato che la puntata odierna sarà frizzante come la primavera appena iniziata! Prima di scoprire le anticipazioni ed i tutorial di oggi, 21 marzo 2017, ricordiamo alcune rubriche di ieri. Nuova sfida ieri per Titti e Flavia, che hanno mostrato alcuni consigli utili per le pulizie di primavera. Le due amiche hanno mostrato come pulire le macchie del materasso ( Titti usa acqua ossigenata, bicarbonato e detersivo liquido per piatti, mentre Flavia ha usato acqua, acqua ossigenata e sapone di marsiglia liquido), come togliere gli acari dal materasso (Flavia usa acqua, aceto bianco e sapone di marsiglia liquido. Titti usa bicarbonato e olio essenziale di tea tree) come riporre i piumoni (Titti usa dei sacchetti sottovuoto, Flavia usa dei lacci e rende il piumone come un rotolo).

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 21 marzo 2017: moda curvy.

Elisa D’Ospina oggi a Detto Fatto aiuta Zerina, una bella ragazza di 22 anni, a scegliere l’abito elegante in base alla sua fisicità. Zerina ha trovato il grande amore ma ha anche messu qualche chiletto, ed Elisa le suggerisce dei look davvero bellissimi. Elisa, inoltre, ci dà dei preziosi consigli da mettere in atto quando vogliamo indossare un abito elegante: scegliere l’intimo senza cuciture, mixare forme slim con forme over (se siamo a mela mettiamo un pantalone stretto e sopra indossare qualcosa che ci lasci libere nel movimento, viceversa se siamo a pera) ed essere eleganti con discrezione (va molto di moda il nude look, ma la moda sta proponendo degli eccessi: meglio, quindi, ricordare il buon gusto).