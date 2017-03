Isola dei Famosi 2017: anticipazioni e diretta della puntata di martedì 21 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017, anticipazioni e diretta. Questa sera martedì 21 marzo 2017 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, in onda in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. La puntata si preannuncia come sempre ricchissima di eventi e colpi di scena, soprattutto ora che il gruppo si dimostra sempre più disgregato e disomogeneo. Raz Degan continua la sua avventura in solitario all’Isola dei Famosi 2017, ma negli ultimi giorni sembra essersi avvicinato ad un naufrago che proprio come lui si trova in nomination; stiamo parlando di Simone Susinna, il quale sembra aver recuperato un certo rapporto con l’ex modello israeliano…

Isola dei Famosi 2017, anticipazioni e diretta: problemi di salute per Samantha De Grenet.

Le dure condizioni di vita sull’Isola dei Famosi 2017 cominciano a farsi sentire e durante questa settimana due concorrenti sono dovuti ricorrere all’aiuto del medico; Moreno, solo sull’Isola primitiva, ha avuto problemi alle mani dopo averle tenute troppo in acqua, mentre Samantha De Grenet è stata colpita negli ultimi giorni da una fortissima colica renale che l’ha per un periodo allontanata dal gruppo. Nonostante i malumori con Eva a causa della nomination, questa situazione sembra averle riavvicinate. Per scoprire come sarà andata non ci resta che seguire questa diretta dell’Isola dei Famosi 2017.