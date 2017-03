Isola dei famosi 2017: ecco l’eliminato dell’ottava puntata

Isola dei famosi 2017: nuovi screzi sull’Isola. Ha inizio la quarta puntata dell’Isola dei famosi e Eva non ha digerito la nomination di Samantha che non l’ha protetta come amica e donna. Anche la prova ricompensa ha alimentato nuovi malumori. Nancy medita vendetta e vuole eliminare la regina o Giulio. Qualche ora fa, c’è stato un ennesimo screzio tra Samantha ed Eva sulle nomination. La Grimaldi non ha gradito il modo con cui è stata messa in sfida contro Raz e Simone. Luxuria, invece, si lamentata per la composizione delle squadre durante la prova ricompensa.

Isola dei famosi 2017: eliminata Eva Grimaldi.

Con chi vorreste arrivare in finale tra Samantha, Giulio e Raz? Eva, Nancy, Simone e Malena scelgono l’attore israeliano. Ultimi 30 secondi e chiusura del televoto. Il primo naufrago che continua la sua avventura all’Isola dei Famosi è Raz. Eliminata Eva Grimaldi. Bacio di Giuda, che vale una nomination, per Samantha. Ma non ci sarà il ritorno in Italia per Eva che è al settimo cielo per il ritorno all’Isola dei Primitivi dove riabbraccia Moreno che ha trascorso un periodo in totale solitudine.