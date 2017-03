Isola dei Famosi 2017, il daytime ad oggi, 21 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017, il daytime al 21 marzo 2017: l’amicizia tra Simone e Raz. Manca poco alla diretta serale dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, e cresce l’attesa per scoprire non solo chi sarà l’eliminato di questa puntata, ma anche quali saranno le nuove nomination in seguito agli episodi avvenuti tra i naufraghi nell’ultima settimana trascorsa sull’Isola. Simone in particolar modo è colpito e amareggiato dalla falsità di chi credeva amico, e condivide un cocco con Nancy, anch’essa molto dispiaciuta dalle strategie messe in atto da Samantha e Giulio. Simone è protagonista di una pesca fruttuosa, e Nancy ne è contenta. Eva, invece, non dimostra nessun segno di entusiasmo: non ha cambiato parere su Raz, e l’amicizia tra il modello israeliano e Simone non le va a genio.

Isola dei Famosi 2017, il daytime al 21 marzo 2017: malore per Samantha.

Samantha, intanto, ha un malore: la showgirl accusa dei forti dolori all’addome, e deve essere trasportata via in elicottero per ricevere un’adeguata assistenza. Dopo essere stata visitata, i medici hanno diagnosticato a Samantha una colica renale: dolorosa, ma per fortuna niente di grave.