Isola dei Famosi 2017, la dolce dedica di Paola Barale per Raz Degan

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, gli sguardi innamorati tra Paola Barale e Raz Degan. Paola Barale e Raz Degan non hanno mai smesso di amarsi, nonostante la loro storia sia finita da molti anni. Paola Barale è stata invitata sull’Isola dei Famosi 2017 per trascorrere un pomeriggio ed una notte con il suo Raz, ed è apparso a tutti che tra i due, in realtà, non è mai finita: gli occhi non mentono, e sia Raz che Paola avevano una luce che li faceva brillare come due stelle. Raz in particolare, sempre serio e solitario, ha finalmente sorriso di un sorriso che gli usciva dall’anima. I due hanno trascorso il poco tempo insieme chiacchierando fitto fitto, e Raz ha fatto il possibile per far sentire la sua Paola una vera principessa.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, Paola su Instagram confessa…

Ben presto, però, Paola Barale ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi 2017, ma quel giorno con Raz non lo dimenticherà facilmente. Sul suo profilo ufficiale Instagram, ha confessato: “Forse la nostra storia è destinata a durare, perche’ non e ‘una storia d’amore… È una storia di pioggia e sole, è una storia di attesa e di passione, amicizia e condivisione, armonia e incomprensioni, silenzi e rumori… Non è una storia d’amore. È una storia che parla d’amore o un amore con una storia”.