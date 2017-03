Moda Primavera Estate 2017, la nuova collezione per la bella stagione firmata Sweet Years

Moda Primavera Estate 2017, la nuova collezione Sweet Years. La moda per la Primavera Estate 2017 non smette di stupire. Sweet Years propone una nuova bellissima collezione, vivace e comoda ideale per chi, in queste belle giornate di primavera, ha voglia di passeggiare o di fare attività all’aria aperta senza tuttavia rinunciare alla moda ed alle ultime tendenze. Nella nuova collezione Primavera Estate 2017 Sweet Years troviamo felpe, magliette, canottiere, cropped tshirt, comodi pantaloni e completi sporty-glam. La tinta unita predomina e le grafiche sono, come sempre, le protagoniste assolute.

Moda Primavera Estate 2017, la nuova collezione sporty Sweet Years con tante stampe colorate!

La nuova collezione Sweet Years è la sintesi perfetta del “positive thinking”, dell’entusiasmo e del dinamismo che sono da sempre nel DNA dell’azienda e che si riflettono nel mood dei capi realizzati per la primavera-estate che confermano i dettagli iconici del marchio.

La parola d’ordine è sporty senza rinunciare allo stile. Capi perfetti per il tempo libero, pensati per un workout che non rinuncia al glamour e al dettaglio fashion con le grafiche del brand declinate in dettagli glitter, borchie rock&roll, scritte gold e stampe floreali per una donna sempre alla moda. Non manca la tinta unita che predomina nei toni del fucsia, rosso e nero su tute e felpe in mood Anni Ottanta.

Moda Primavera Estate 2017, la collezione Uomo Sweet Years.

Estrema semplicità è invece il diktat per l’uomo. Come di consueto la parola d’ordine è “sport”. La collezione si declina in una palette fatta di grigio, bianco e nero. Mentre giallo, rosso e blu si ritrovano su grafiche e logo. Capi che strizzano l’occhio al tempo libero ma non rinunciano allo stile e infatti non mancano nella proposta del brand del cuore per l’estate 2017 anche classici 5 tasche dai toni del rosso e del verde scuro e polo in tinta unita con profili a contrasto.