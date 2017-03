Moda primavera/estate 2017: gli abiti più trendy di stagione si decorano di simpatici animali e insetti

Moda primavera/estate 2017: la moda e gli animali. La bella stagione è ormai iniziata e a parte qualche clima fresco che ci fa ancora compagnia siamo ormai nel pieno della primavera. In primavera si sa il letargo finisce e molti animali si risvegliano e con essi le ultime tendenze primavera/estate 2017 che si ispirano proprio al mondo degli animali. Parliamo di una delle tendenze più graziose e simpatiche della moda primavera-estate 2017, quella che vede un’invasione di animali e insetti sulle passerelle delle sfilate pronti a decorare gli abiti più belli del momento.

Moda primavera/estate 2017: animali che passione!

Questa primavera sarà un tripudio di animaletti ricamati, uccellini svolazzanti, zebre stampate, insetti trompe l’oeil, giraffe, canguri, pappagalli e chi più ne ha più ne metta. Si tratta solo di scegliere il vostro animale preferito, lasciandovi ispirare da quelli visti alle sfilate e scoprire come indossarlo. Per portarlo con voi per tutta la stagione. Vedremo sfilare maglie con squali, zebre e canguri, vestiti con pipistrelli, uccelli e fondali marini, corpetti con farfalle e tanto altro. In fondo si sa nulla c’è di più bello dei colori e delle forme che offre la natura a cui anche la moda si ispira da sempre.