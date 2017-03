Tagli capelli 2017, i tagli medi e lunghi di tendenza per la Primavera Estate 2017

Tagli capelli lunghi 2017: il look di Melissa Satta. La moda per la Primavera Estate 2017 vuole che i tagli di capelli lunghi siano di nuovo tra gli haircut protagonisti della bella stagione. Sono tante le donne che non vogliono rinunciare ai tagli di capelli lunghi, sicuramente molto eleganti e che si prestano a creare raffinate pettinature. Sono tante le star che hanno scelto, per il proprio look, tagli di capelli lunghi. Melissa Satta, la bella ex velina di Striscia la Notizia, ha scelto di far crescere il grazioso bob che portava la scorsa estate, ed oggi sfoggia una bella chioma liscia lunga anche se non ancora lunghissima. Su Instagram, Melissa ha postato una foto in cui indossa una graziosa camicetta in demin, ed ha scritto: “Jeans look for a sunny day”.

Tagli capelli medi 2017: il look di Anna Foglietta.

Tra i tagli di capelli di maggiore tendenza per la Primavera Estate 2017 non possono mancare i tagli medi: graziosi, sbarazzini, semplici da gestire, i tagli medi sono l’ideale per tutte quelle donne che non vogliono rinunciare alle lunghezze e vogliono stare al passo con le ultime tendenze. Tra i vip, Anna Foglietta porta i suoi capelli con un graziosissimo e sbarazzino bob che a volte porta liscio, altre volte in versione wavy.