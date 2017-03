Tagli capelli primavera estate 2017, l’atteso ritorno della frangia

Tagli capelli 2017, tutte le frange di tendenza per la primavera estate 2017. La frangia è protagonista di questa Primavera Estate 2017. Di frange ne sono proposte di tantissimi tipi, sia abbinate a tagli di capelli corti, sia medi che lunghi. Tra le tendenze must have c’è la frangia voluminosa e lunga fino a coprire le sopracciglia, spesso sbarazzina e spettinata, adatta a tagli di capelli mossi, sia lunghi che medi. La frangia può anche essere corta, alla Amélie del celebre film Il favoloso mondo di Amélie, ideale se abbinata con bob, pixie o long pixie. La frangia può essere a punta, con il centro più lungo: questo tipo di frangia assottiglia il volto e può essere abbinata sia a tagli di capelli corti che lunghi. Molto graziose sono le frange sfilzate e scalate, che possono essere portate come un ciuffo laterale che impreziosisce il volto.

Tagli capelli primavera estate 2017, un tocco in più con la frangia!

Le frange impreziosiscono tutti i tipi di tagli di capelli e possono aiutare a correggere alcune imperfezioni del volto. La frangia mette in risalto anche i punti più importanti del volto: occhi e labbra, e dona un effetto chic e raffinato, oppure può donare volume, per un effetto di tendenza Anni Ottanta.