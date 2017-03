Tagli corti di capelli primavera/estate 2017: ecco tutte le ultime tendenze da copiare alle star

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il look di Cristina Chiabotto. Cortissimo, più lungo, geometrico o scalato: l’importante è che sia un caschetto! Sono moltissime infatti, le declinazioni del bob, taglio di derivazione anni Sessanta, che continua a spopolare con nuove e infinite varianti, confermandosi il taglio corto più amato della moda capelli estate 2017. I tagli capelli 2017 più cool sono quelli corti ma le tendenze in tema di tagli di capelli moda 2017 potranno accontentare i gusti di ognuna, anche chi non si sente di rischiare con un taglio corto ma è possibile giocare con tante lunghezze diverse. la frangia rimane al top delle classifiche anche per il 2017. Si adatta a tutti i tipi di taglio ma è perfetta con i tagli di media lunghezza. Molto indicata per chi vuole mette in risalto gli occhi e le labbra. Certo, richiede una cura particolare ma il risultato è davvero perfetto. È questo il look scelto da Cristina Chiabotto che tra i tagli di capelli primavera estate 2017 sceglie un caschetto che sfiora le spalle, con frangia piena il tutto avvolto da una colorazione biondo miele che si schiarisce verso la fine del capello.

Cristina Chiabotto: “Fabio è l’uomo giusto per me”.

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco fanno coppia ormai da tantissimi anni. Anche nessun matrimonio tra i due ma pensano che il loro sogno si svolgerà in una cerimonia privata, senza i clamori della stampa. Ecco quanto afferma l’ex Miss Italia al settimanale ‘Gente’: “Perché no. Non sono il tipo da manifesti per quel che riguarda la mia sfera più intima“. Per quanto riguarda l’essere genitori? : “So che quella di diventare genitori è una decisione che va presa senza troppa razionalità. Aspetto dunque la pancia che mi dica: ‘È il momento giusto'”, ha spiegato Cristina alla rivista familiare. Ad ogni modo Fabio è l’uomo giusto per lei: “Fabio è l’uomo giusto. Mi seduce in cucina. Il suo ragù è quasi paragonabile a quello di mia nonna Maria, che ha 86 anni e prepara i pranzi per tutti”, ha rivelato.