Tagli di capelli corti primavera/estate 2017: ecco i look estremi e di tendenza

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il look estremo di Katy Perry. I tagli di capelli corti rappresentano una ottima alternativa di stile per tutte le donne che desiderano rinnovare in maniera convinta il proprio look. E’ molto importante scegliere un cambio di look, con “migrazione” verso il taglio corto. Il timore di non piacersi o non piacere alle persone care (un compagno, le amiche, i parenti, i colleghi), spesso limita la propensione di tante donne verso i tagli di capelli corti. Se siete fermamente convinte di approcciare un taglio corto perché volete radicalmente cambiare la vostra immagine, difficilmente vi farete frenare da qualche tiepido timore. Dovete infatti pensare che il cambiamento della propria immagine è sempre un’esperienza positiva, da affrontare con entusiasmo e senza troppe preoccupazioni. Katy Perry ha scelto per la primavera estate 2017 un taglio di capelli decisamente estremo: un taglio corto rasato con base scura arricchito da un ciuffo blond lungo portato lateralmente.

Katy Perry: ecco la sua verità.

Stando alle ultime new Katy Perry ha avuto delle esperienze sessuali con ragazze. La cantante è diventata famosa in tutto il mondo grazie al brano del 2008 ‘I Kissed A Girl’, ma durante un discorso allo Human Rights Campaign Gala a Los Angeles lo scorso weekend ha raccontato che nonostante la sua educazione religiosa, lei ha “fatto più di quello“: “Sono solo una cantante e cantautrice, onestamente. Parlo delle mie verità e dipingo le mie fantasie nei miei brani pop. Per esempio ‘I kissed a girl and I liked it’ (cioè ‘Ho baciato una ragazza e mi è piaciuto’, ndr). A dire tutte le cose come stanno, ho fatto più di quello”, ha spiegato durante la consegna del National Equality Award. Poi continua:”Però come potevo conciliare questa cosa con il fatto di essere una ragazza cresciuta in ambienti religiosi che faceva parte di gruppi che erano a favore dei campi di conversione (negli USA ci sono alcuni campi dove si cerca, senza prova scientifica, di ‘convertire’ gli omosessuali in eterosessuali, ndr)?. Quello che so è che ero curiosa e che già allora capivo che la sessualità non è bianca o nera. E onestamente, quando la canzone è uscita nel 2008 sapevo di aver iniziato un percorso e che molte persone nel mondo erano abbastanza curiose da cantare con me”, ha concluso.