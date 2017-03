Un passo dal cielo 4, le anticipazioni dell’ultima puntata di oggi, 21 marzo 2017, e le news sulla nuova serie

Un passo dal cielo 4, le anticipazini dell’ultima puntata del 21 marzo 2017. Stasera, martedì 21 marzo 2017, andrà in onda una nuova puntata di Un passo dal cielo, l’ultima di questa quarta stagione. Sono ancora tanti i nodi da dover sciogliere, molti riguardano il campo amoroso. Nella scorsa puntata abbiamo visto Emma dichiarare il suo amore a Francesco, e gli ha chiesto: “scegli me!”. Il forestale, però, ancora molto scosso dal ritorno di Livia, ha deciso di restare con la moglie, ma, secondo le anticipazioni ufficiali dell’ultima puntata di stasera, sarà molto geloso del rapporto che Emma sta instaurando con Albert, il maestro. Secondo le anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4 in onda martedì 12 marzo 2017, ci sono ancora guai per Tommaso, ed i guai dipendono sempre dalla sua relazione con Anna Hofer: il forestale, dopo essere stato lasciato da Natasha per colpa della relazione avuta con Anna, si trova nei guai fino al collo perché viene trovato sul cadavere di Stephen, l’ex fidanzato della Hofen. La polizia viene a sapere della relazione che Tommaso ha avuto con Anna, e tutte le prove sembrano essere contro di lui…

Un passo dal cielo, ci sarà la quinta serie?

Un passo dal cielo è una delle fiction Rai più amate da pubblico: tutte le stagioni proposte hanno riscosso un enorme successo in termini di ascolti e di apprezzamento, e lo stesso è accaduto anche con quest’ultima, quarta serie, nonostante l’addio di personaggi importanti presenti sin dalla prima stagione. Il grandissimo successo della fiction fa sperare che la produzione decida di mettere in cantiere una quinta serie, ed a darci ulteriori speranze è Daniele Liotti che, nella trasmissione Dopo Fiction, ha rivelato, a propostito della quinta serie: “Mi sbilancio: penso di sì”.