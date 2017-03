Uomini e donne, le ultime news e anticipazioni: la dedica di Aldo Palmieri in risposta alla lettera della sua Alessia

Uomini e donne, le ultime news e anticipazioni: la lettera di Alessia al suo Aldo. Le Olimpiadi della tv in onda lo scorso sabato in prima serata su canale cinque hanno visto tra i partecipanti Alessia Cammarota e Aldo Palmieri. Alessia si è aggiudicata la vittoria delle ‘lettere’ di C’è posta per te. Nonostante i due ci abbiano fatto rivivere momenti romantici con tanto di dediche romantiche, il web si è scatenato contro Aldo Palmieri: doveva essere il siciliano a scrivere la lettera, e non viceversa, per cercare ancora una volta di farsi perdonare dopo il tradimento. “A volte per ritrovarsi bisogna perdersi, quasi del tutto.” Questa la frase più significativa della lettera che Alessia ha voluto dedicare al suo Aldo. La loro storia sta rinascendo, anche meglio del passato, Alessia ha perdonato Aldo e il suo dolore sta scomparendo.

Uomini e donne, le ultime news e anticipazioni: la dedica di Aldo.

Aldo si è quindi dichiarato pazzamente innamorato della mamma di suo figlio Niccolò, nonostante i problemi degli ultimi mesi. Alfonso Signorini che li ha decretati vincitori dello speciale di Uomini e donne, preferendoli a Gemma Galgani e Giorgio Manetti. “Oggi, come una volta, NOI! Ti amo”. È stata questa la dedica speciale di Aldo Palmeri come un tentativo di spegnere le critiche che erano arrivate nelle ore successive lo speciale di Uomini e donne. Tra i due sempre esserci amore vivo e il tutto sembra andare per il meglio.