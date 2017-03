Amici 2017 Ed. 16, le news e le anticipazioni della prima puntata serale di sabato 25 marzo 2017

Amici 2017 Ed. 16: tutto pronto per il serale, le anticipazioni. Manca poco al serale di Amici 2017 Ed. 16, che partirà ufficialmente sabato 25 marzo 2017. I ragazzi che prenderanno parte alla fase finale di questa stagione del talent sono 12, ed i giudici quattro (Eleonora Abbagnato, Ermal Meta, Ambra Angiolini e Daniele Liotti). Altra novità riguarda i coach, che saranno affiancati da co-coach: al timone della squadra Blu ci sarà Elisa, che sarà affiancata da Veronica Peparini e da Rudy Zerbi, mentre a guidare i Bianchi ci sarà Morgan che sarò affiancato da Alessandra Celentano e Boosta. In rete circolano già alcune anticipazioni della puntata di sabato sera, 25 marzo: pare che ci saranno tanti nomi importanti tra gli ospiti, e tra questi Emma, Alessandra Amoroso, Luca Zingaretti e Luca e Paolo.

Amici 2017 Ed. 16, Maria parla dei 4 giudici: “Saranno giudici onesti”.

Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” ed ha parlato dei nuovi giudici della trasmissione: Eleonora Abbagnato, Ermal Meta, Ambra Angiolini e Daniele Liotti. Maria ha avuto per tutti grandi parole di elogio. Eleonora, ha spiegato Maria, è molto severa: la disciplina serve per raggiungere i risultati. Durante l’esperienza all’ultimo Festival di Sanremo, Maria ha conosciuto Ermal Meta e da quel momento ha sperato di averlo ad Amici come giudice. Di Ambra, ha detto: “È in gamba. A 14 anni era in preda ai fan di ‘Non è la Rai’, ma non ha perso la testa. Anzi, ha fatto un brillante percorso da attrice, sfidando i pregiudizi”. Maria, infine, ha parlato di Daniele Liotti, molto conosciuto e apprezzato per aver interpretato Francesco in Un passo dal cielo 4: “L’ho sempre apprezzato. trovo che abbia fatto scelte oculate di carriera. Come gli altri tre, ha gusto. Sarano tutti giudici onesti”.