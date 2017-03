Amici 2017, le ultime news e anticipazioni: ecco gli ospiti e il primo eliminato della prima puntata del serale, sabato 25 Marzo 2017

Amici 2017: ecco le ultime news e anticipazioni. La prima puntata del serale di Amici 2017 è prevista per il 25 Marzo 2017 ma il tutto è già stato registrato. I protagonisti della sedicesima edizione del talent Amici sono i due coach delle squadre sono Elisa per i Blu e Morgan per i Bianchi. I giudici a valutare le perfomance dei giovani artisti che si esibiranno sono: Ambra Angiolini, Daniele Liotti, Ermal Meta e Eleonora Abbagnale, al timone, come sempre, Maria De Filippi e il consolidato team di insegnanti del talent con Rudy Zerby, Veronica Peparini, Boosta, Alessandra Celentano e il direttore artistico Giuliano Peparini.

Amici 2017: gli ospiti e il primo eliminato della prima puntata del serale.

Dalle ultime anticipazioni è possibile venire a conoscenza che nella prima puntata di Amici 16, ci sarà il ritorno di un volto noto ai fan del programma: stiamo parlando di Emma Marrone, vincitrice della nona edizione di Amici e che poi è ritornata vestendo i panni di coach per ben tre anni. Ma non sarà sola, a varcare il palco ci sarà anche la vincitrice dell’ottava edizione del talent, Alessandra Amoroso. Nel parterre dei giurati, uno degli attori più amati del piccolo schermo, Luca Zingaretti. Attendendosi sempre alle ultime anticipazioni è possibile sapere anche il nome del primo eliminato: dopo la prima sfida, vinta dai Bianchi e quella successiva vinta dai Blu, sono stati candidati i cantanti Michele Perniola e Shady. Ad abbandonare la scuola di Amici alla prima serata dell’edizione, è stato Michele, uno degli allievi di Elisa.