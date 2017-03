Anticipazioni Il segreto, la trama della puntata serale di oggi, mercoledì 22 marzo 2017: la beffa di Carmelo e Mencia

Il Segreto, le Anticipazioni le news e la trama del doppio episodio di prima serata di mercoledì 22 marzo 2017. «Due doppie puntate serali in questa settimana!». Nuovo cambio di palinsesto per la fortunatissima soap opera di Aurora Guerra, che dalla consueta doppia puntata serale di domenica è passata prima al venerdì e ora al mercoledì sera. In effetti le anticipazioni e le news de Il Segreto annunciano che questa settimana avremo un doppio appuntamento serale: uno mercoledì 22 marzo e l’altro venerdì 24 marzo 2017. Dalla settimana prossima invece Il Segreto rimane il mercoledì sera, come sempre su Canale 5 alle ore 21:10.

«L’allegra ‘vendetta’ di Carmelo Leal» – Anticipazioni Il segreto, la trama della puntata serale di oggi, mercoledì 22 marzo 2017

Attraverso le anticipazioni de Il Segreto vediamo come Carmelo – dopo aver compreso che Candela e Sol stavano cercando in tutti i modi di lasciarlo da solo con Mencia – mette in scena insieme a quest’ultima un piano scherzoso per vendicarsi della loro indiscrezione, e farsi due risate alle loro spalle. Leal si diverte a fingere di litigare continuamente con la sua bella amica in modo da far credere loro che fra i due non ci sia trippa per gatti.

«Sol e Candela abboccano…» – Anticipazioni Il segreto, la trama della puntata serale di oggi, mercoledì 22 marzo 2017

Le anticipazioni de Il Segreto ci avvertono che Sol e Candela cadranno nella simpatica trappola, e inizieranno a pensare di aver commesso un grosso sbaglio a tentare di spingere l’uno nelle braccia dell’altra. Nel mettere in atto il divertente trucco, i due hanno modo di conoscersi meglio e approfondire la loro amicizia, che presto diventa tenera. Carmelo si rende conto che ha molte cose in comune con Mencia, così cerca la sua compagnia tutte le volte che può. Sol e Candela se ne accorgono e incominciano a dubitare circa la loro incompatibilità, visto che i due stanno sempre insieme. Ma una nuova sceneggiata di Mencia le fa ripiombare nel senso di colpa…